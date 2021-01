Oggi le donne in gravidanza non sembrano essere esposte a un maggiore rischio di contagio rispetto alle non-gravide. Nonostante si tratti di un evento raro, la trasmissione verticale del virus SARS-CoV-2 non può essere esclusa: i casi di positività tra i neonati sono vari, probabilmente infettati a seguito del contatto con la madre positiva prima o dopo il parto.