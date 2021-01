Monti Lucretili, 106 posti per il servizio civile universale

“Soddisfazione per il ruolo del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili come Ente capofila per il Servizio Civile Universale nell’area” afferma Barbara Vetturini Presidente del Parco, annunciando con soddisfazione che sono stati attivati 9 progetti ordinari e 4 progetti Garanzia Giovani per un totale di 106 posti disponibili per i volontari. Alla co-progettazione, accanto al Parco dei Monti Lucretili, hanno partecipato i seguenti Enti che costituiscono ormai una rete consolidata:

– Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica

– Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani

– Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

– Parco Faunistico dell’Abatino

– Comune di Guidonia Montecelio

– Comune di Subiaco

– Comune di Cineto Romano

– Parco Nazionale del Circeo

” Anche quest’anno riparte quindi per molti ragazzi l’avventura del Servizio Civile attivato grazie al Bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale – precisa Paolo Napoleoni, Direttore del Parco Regionale dei Monti Lucretili – I giovani volontari saranno coinvolti e attivi per un anno al fianco del personale dei vari Enti. Il Parco dei Monti Lucretili, grazie alla sua esperienza pregressa di impegno nel Servizio Civile, ha coordinato e presentato la proposta complessiva”.

Il Presidente ringrazia a tale proposito il personale di tutti gli Enti che si è impegnato portando a buon fine il progetto complessivo che spazia dalla sfera naturalistica e ambientale a quella culturale e sportiva, fino alla promozione e alla valorizzazione dei Cammini naturali interregionali e della sentieristica interna.

Ricordiamo agli aspiranti volontari che sarà possibile inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 15 febbraio alle ore 14. Si ricorda infine che per la presentazione della domanda di partecipazione è necessario possedere l’identità digitale (SPID).

Una volta avviati i progetti, le attività del Servizio Civile Universale potranno essere seguite sul sito del Parco in un blog dedicato completamente rinnovato.

Per accedere al bando:

https://parcolucretili.it.bando-per-il-servizio-civile-universale/