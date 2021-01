Morlupo – Si progetta la messa in sicurezza del Comune

In data 30 agosto 2019 il Comune di Morlupo ha presentato formale richiesta di accesso al “Fondo per la progettazione degli Enti locali”, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

In data 3 dicembre 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto i seguenti finanziamenti a beneficio del Comune di Morlupo: • 40.000 euro per la redazione del progetto definitivo di recupero dell’edificio comunale sito in Piazza A. Diaz (ex sede della scuola primaria). • 60.000 euro per la redazione del progetto definitivo di adeguamento antisismico dell’edificio sito in Via G.B. De Mattia (attuale sede delle scuole primaria e secondaria di 1° grado).

A tale proposito, il 14 gennaio scorso, si è tenuto un incontro presso la sede comunale, per valutare lo stato di avanzamento dei progetti, che risultano ormai essere in fase conclusiva. Poi, alla presenza degli ingegneri progettisti, del Sindaco Iacomussi, dell’Assessore ai LLPP Camponeschi, del Consigliere Granari, dell’architetto Assogna e del geometra Collabolletta, è stato effettuato un dettagliato sopralluogo all’interno dell’edificio sito in piazza Diaz.

Lo scopo del sopralluogo è stato quello di effettuare un’ulteriore analisi visiva dei saggi sulle strutture portanti dell’edificio e di definire le ultime modifiche da apportare al progetto che consentirà, una volta realizzato, di rispettare la conformità alla vigente normativa antisismica per “costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità”. Pertanto, a seguito di questi lavori, l’edificio potrà essere utilizzato come scuola oppure come sede comunale, sede del C.O.C.