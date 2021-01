San Polo dei Cavalieri – Centro anziani: rinnovo gratuito delle iscrizioni

Nel corso del 2020, causa l’emergenza sanitaria provocata dal virus “Covid 19” e delle conseguenti misure restrittive disposte dal Governo, dalla Regione e dalla comunità scientifica, le attività sociali programmate sono state in parte in gran parte annullate e la stessa attività ordinaria ha subìto lunghi periodi di sospensione. Per queste ragioni, gli oltre trecento iscritti che all’inizio dello scorso anno avevano versato la quota associativa al Centro Sociale per gli Anziani di San Polo dei Cavalieri per avere diritto di partecipazione alla vita della associazione (dieci euro pro capite) si vedranno rinnovare la tessera di iscrizione al sodalizio per l’anno appena iniziato a titolo completamente gratuito. “Il Centro, oltre a disporre di locali ben attrezzati, svolge abitualmente una intensa attività attraverso gite, convegni, iniziative formative, culturali e ricreative – commenta la Presidente STEFANIA MOZZETTA – ma purtroppo molti eventi programmati sono stati annullati e la stessa sede è rimasta spesso chiusa.” Il Direttivo ha quindi pensato che sarebbe stato corretto elaborare una forma di “rimborso” per chi avesse pagato ed ha sottoposto all’Amministrazione Comunale l’ipotesi di non far versare ai soci già iscritti nell’anno 2020 la quota associativa per il nuovo anno. Tempestivo l’intervento della Giunta Comunale, che ieri ha deliberato a tal fine un contributo straordinario di duemila euro che serviranno ad attuare una equa forma di compensazione e a finanziare la ripresa delle attività. “Nella speranza – conclude la signora MOZZETTA, Consigliera delegata dal Sindaco ai Servizi Sociali – che il Centro possa tornare ad essere il motore di tante bellissime iniziative, come avviene ormai da molti anni.”