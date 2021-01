CALCIO – CR Lazio: salvare lo sport dilettantistico, una “mission impossible”?

Ovviamente tutto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica, ma anche in caso di un vertiginoso abbassamento le chance di tornare a giocare non sembrano essere tantissime. La precedenza per ora rimane, oltre che all’Eccellenza, a tutti quei campionati che hanno uno “sfogo” d’interesse nazionale: parliamo di Serie C1 Maschile e Serie C Femminile di calcio a 5, ma anche dell’Eccellenza Femminile di calcio a 11. Questi i campionati che si proverà a far ripartire regolarmene, ovvero senza alcun cambio di format; ipotesi che invece sembra prendere quota per tutti quei campionati dilettantistici e giovanili mai iniziati o che hanno disputato appena una/due giornate: si parla quindi di disputare solo il girone di andata, includendo play-off e play-out di fine stagione per decidere squadre promosse e retrocesse

Dalla federazione sembra trapelare ottimismo, ma dopo la parole del presidente Zarelli, che si era detto sicuro di una ripartenza già a partire dal 15 febbraio (data che è ovviamente slittata, vista l’emanazione del nuovo DPCM, almeno fino al 5 marzo), senza addirittura prendere in considerazione “nessun piano B”, è sempre meglio rimanere con i piedi per terra, sperando però di poterli rimettere presto su un campo da calcio.