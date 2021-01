Fiano Romano – Articolo Uno appoggia ufficialmente il candidato Sindaco Davide Santonastaso

Articolo Uno appoggia la candidatura a Sindaco dell’attuale Vicesindaco Davide Santonastaso. Lo rende noto il Comitato Direttivo con un comunicato ufficiale chiamato, adducendo come motivazione della scelta “l’onestà intellettuale e la passione” che ravvede in questa figura.

Il comunicato rigetta anche le accuse mosse ad Articolo Uno dal PD di essere “settario e pregiudizievole” per non aver accettato di sottoporsi alle elezioni primarie del Centrosinistra perché, vi si sottolinea, Santonastaso non è iscritto ad Articolo Uno ma un candidato indipendente che, proprio in virtù di questa caratteristica, anche il PD avrebbe dovuto appoggiare.

Articolo Uno ribalta le accuse e sostiene che sia stato il PD locale a non aver voluto accettare la loro proposta, né comunicare il nome del candidato democratico, definendo strumentale la stessa idea delle primarie.

“L’elezione di Renzi a segretario del PD nazionale mal si conciliava con i valori e i principi che sono alla base della sinistra”, si legge nel comunicato, “e visti gli ultimi eventi a livello nazionale, la nostra scelta è stata coerente con la storia che ci contraddistingue”. Per i seguaci del movimento fondato da Roberto Speranza, Articolo Uno è stato percepito da quel momento dai dirigenti del PD locale come un nemico, tanto da indurli a sfrattarlo dalla Casa del Popolo.

Infine, il comunicato accenna all’assenza irresponsabile e strumentale degli Amministratori PD dalla manifestazione spontanea dei genitori tenutasi a settembre 2020 per la mancata riapertura delle scuole il 14 settembre.