Quando li hanno fermati si sarebbero giustificati dicendo che i superiori sapevano tutto e che pure il sindaco era stato informato. In realtà, nessuno sapeva niente e i due dipendenti comunali di Guidonia Montecelio avrebbero utilizzato il mezzo del Comune per trasportare rottami di ogni genere e di dubbia provenienza a smaltire per proprio conto presso un Centro autorizzato. Insomma, si sarebbero improvvisati svuotacantine utilizzando il camion della collettività.

Per questo oggi, venerdì 22 gennaio, due dipendenti sono stati denunciati dai Carabinieri Forestali delle stazioni di Guidonia e Ciciliano per trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, oltre che per peculato. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, il blitz è scattato verso mezzogiorno in via della Selciatella, dove una pattuglia si era appostata per beccare gli svuotacantine abusivi che solitamente transitano nella zona. Nel posto di blocco, al quale hanno collaborato anche i carabinieri della locale Tenente insieme agli ispettori ambientali della “Congeav” e ai volontari della Protezione civile “Nvg”, è incappato anche il mezzo del Comune con all’interno due operai del settore Lavori pubblici, uno di 65 e l’altro di 49 anni, entrambi privi dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e dei documenti attestanti la provenienza dei rifiuti.

Anche il camion del Comune non è adibito al trasporto dei rifiuti e per questo è stato sequestrato.