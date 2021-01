GUIDONIA – Dipendenti comunali denunciati, la condanna di Barbet

“Oggi mi sono recato in Via della Selciatella, dove i carabinieri forestali hanno fermato due dipendenti comunali intenti a smaltire illegalmente materiale di vario genere. Ora dovranno essere accertate tutte le responsabilità del caso, la nostra Amministrazione è totalmente estranea a comportamenti di questo genere che condanniamo con fermezza e, una volta che le autorità chiariranno la vicenda, prenderemo i provvedimenti disciplinari del caso. Ringrazio come sempre i Carabinieri Forestali per il loro lavoro, coadiuvato dalla Nvg Nucleo Volontari Guidonia, Protezione Civile e dagli ispettori ambientali della Congeav Tivoli Comando regione Lazio”.