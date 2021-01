La “regina della casa” fra fornelli e lavoratrice  

Prima in ufficio, poi fra i fornelli, successivamente è il turno dei piatti, dopo c’è la lavatrice, l’aspirapolvere e per concludere il tour de force i compiti della prole che in questo periodo particolare non può non essere seguita. La donna in Italia, e non solo nel nostro Paese, è un’autentica manager domestica che sacrifica però spesso, in questo modo, le sue giornate. Infatti, arriva ad occuparsi del 75% degli impegni domestici. E’ questo il dato emerso da un recente focus, realizzato da BCG. Il disbrigo delle faccende domestiche, quindi, è totalmente a carico delle donne. In ogni modo, le donne rispetto al passato passano meno tempo a compiere i cosiddetti lavori di casa. Questo risultato è dovuto ad una raggiunta parità di genere? Una moderna visione della famiglia? Niente di tutto questo. Le nostre nonne trascorrevano molto più tempo all’interno dell’abitazione soprattutto per via della mancanza di quegli elettrometrici, che ormai da diverso tempo fortunatamente “popolano” tutte le abitazioni.