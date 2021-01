Tivoli – Capelli gratis per i tiburtini in condizioni di difficoltà economica

Capelli gratis ai signori tiburtini che si trovano in condizioni economiche difficili. L’iniziativa di solidarietà è del barbiere tiburtino di via Missoni 14, Angelo Di Pietro, che ha proposto all’amministrazione comunale di poter mettere a disposizione dei suoi concittadini più fragili la propria barberia per alcune ore al mese. Il Comune di Tivoli ha accolto la proposta e la sosterrà, in particolare con il contributo e sotto la regia dell’assessorato alle Politiche sociali.

I cittadini interessati possono contattare il “numero amico” (3356088907), al quale risponderà un’assistente sociale che valuterà la richiesta e la trasferirà al barbiere di via Missoni entro il venerdì precedente. L’iniziativa parte lunedì 25 gennaio.

Si potrà fruire del servizio gratuito dalle 15 alle 19,30, un arco temporale nel quale il barbiere conta di poter tagliare i capelli a circa 12 persone.

