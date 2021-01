Lo scorso 9 aprile un tragico incidente stradale è costato la vita a Riccardo Matteo Mattei (leggi qui) . Oggi qualcuno ha pensato bene di portare via i quaderni messi a disposizione dalla famiglia vicino al luogo dell’incidente per lasciare pensieri e ricordi a lui dedicati. La famiglia oggi ha lanciato un appello per la restituzione.

Giorno cari amici..con tanto dolore e dopo aver cercato per giorni, hanno rubato, preferisco dire preso, una scatola la quale conservava due piccoli quaderni dove chiunque avesse voluto avrebbe potuto lasciare un pensiero per mio figlio..

Approfitto di Fb per chiedere alla persona che lo ha preso di rimetterlo nel posto dove mio figlio ci ha lasciato per sempre. Per noi è molto importante c erano scritti tanti bei pensieri sia dei passanti sia degli amici.