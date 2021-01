Lega a Tivoli: Tropiano e Napoleoni entrano negli organigrammi regionali

Per Vincenzo Tropiano ed Andrea Napoleoni, due esponenti della Lega di Tivoli, sono arrivati nuovi incarichi in seno all’organigramma regionale e provinciale stilato dal coordinatore regionale, Claudio Durigon.

“Il neo coordinatore del partito in Regione, Claudio Durigon, ha da poco rinnovato gli organigrammi del partito – spiegano dalla Lega Tivoli – non solo nel Lazio ma anche in Provincia di Roma e Tivoli ne esce da protagonista. Infatti il nostro capogruppo in consiglio comunale, Andrea Napoleoni, ha da poco ricevuto l’incarico di occuparsi della Pubblica Amministrazione nel board del partito a livello regionale. Incarico che onorerà egregiamente vista l’esperienza amministrativa. Al consigliere Vincenzo Tropiano, invece, è stata affidata la responsabilità degli Enti Locali del quadrante Nord-Est della provincia di Roma. Vincenzo in questi anni, ha sempre dimostrato lungimiranza politica e saprà far bene nel ruolo affidatogli. Il Partito, in questa vasta area, ha deciso di creare tre macro aree autonome con un coordinamento anch’esso completamente autonomo. Infatti nell’area di nostro interesse è stato nominato Antonio Proietti, consigliere in area metropolitana, come responsabile della segreteria politica della Lega per il nord-Est. La meritocrazia ha prevalso nel veicolare le scelte dell’On. Durigon, il duro lavoro, la preparazione e la lealtà sono valori non negoziabili nella Lega Nazionale ed anche locale”.