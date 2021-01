Pallavolo, comincia la Serie B: il Monterotondo sfida la Lazio

Comincia oggi il campionato del Volley Team Monterotondo . Gli eretini, neopromossi nel campionato di Serie B, un sogno inseguito e raggiunto al termine della scorsa stagione, se la vedranno contro la Lazio Pallavolo. La gara sarà ovviamente a porte chiuse, ma il club trasmetterà la partita, in programma alle ore 17.00, sulla propria pagina facebook e sul canale youtube.

Un sogno chiamato “Serie B”. Lo abbiamo inseguito per anni, esaltandoci nelle vittorie e asciugandoci le lacrime a vicenda nelle sconfitte. Siamo partiti dalla II Divisione con l’obiettivo di puntare alla categoria nazionale. L’abbiamo raggiunta, forse nel modo più inusuale possibile, ma la storia delle ultime tre stagioni (passate quasi sempre in vetta) ha voluto comunque premiarci. Senza di voi, voi che avreste riempito le tribune del palazzetto rendendo la nostra casa un fortino inespugnabile, sarà molto più difficile. Ci mancherà un pezzo di cuore. Per questo motivo da oggi dobbiamo lavorare il doppio e sognare il triplo. Da oggi si fa sul serio, perché la Serie B ce la meritiamo e vogliamo dimostrarlo sul campo.