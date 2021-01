Tivoli fra noir e commedia

La troupe, è rimasta in città per girare le scene per oltre un mese dopo aver preferito l’antica Tibur a Padova.

Fra i film girati nell’antica Tibur ha trovato spazio anche una commedia, “La banda dei tre”. E’ la seconda volta che la città ospita questo genere di film, il primo è stato Antonio Albanese impegnato a vestire i panni di Cetto La Qualunque, successivamente è stato il turno della pellicola girata da Francesco Dominedò. Il film è un noir con risvolti comici, un mix davvero molto interessante, tratto dal libro scritto da Carlo Callegari. Tre personaggi sopra le righe, grotteschi, ironici ma con un senso dell’amicizia non comune sono al centro della trama. Si tratta di uomo irascibile, un poliziotto infiltrato con il nome di “Bambola” e un ex tossicodipendente. I tre sono costretti ad affrontare sparatorie e rocamboleschi inseguimenti. La troupe è rimasta in città (le riprese risalgono al 2016) per girare le scene per oltre un mese, dopo aver preferito l’antica Tibur a Padova. E’ l’ulteriore testimonianza della vocazione cinematografica di una città capace di ospitare anche diversi generi di film, per via della sua straordinaria unicità.