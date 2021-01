Bollettino dello stato pandemico

In Italia il 24 gennaio si registrano 11.629 casi in più in Italia con 10.885 guariti. Quattordici i nuovi posti letto occupati in terapia intensiva.

Quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 1.370.449 e di questi coloro che hanno avuto la seconda arrivano a 93.662.

Nel Lazio calano i decessi, i contagi (241 in meno rispetto ieri) e i ricoveri, anche se aumentano i pazienti in terapia intensiva. Diminuiscono però i guariti: da 2.435 a 1.921. Nell’Asl Roma 5 calano i positivi Sono 69: 23 in meno rispetto ieri.

Un italiano su quaranta, è accertato, sia stato contagiato dal Covid dall’inizio del suo determinarsi. Partendo sempre dall’anno scorso sono defunti un italiano su 705