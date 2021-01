CAMPOLIMPIDO, canale a rischio esondazione intervento record della Protezione Civile

L’allarme è scattato alle 15.30 di oggi pomeriggio dalla centrale operativa regionale e i lavori, in questo momento, alle 21, non sono ancora terminati: tre squadre di NVG-Guidonia (Protezione Civile) e due del Radio Soccorso Tivoli sono impegnate in via di Campolimpido da questo pomeriggio per rimuovere i detriti del canale che rischia di esondare e allagare la vicina via Rattazzi.

Un lavoro impegnativo e delicato, svolto anche con l’aiuto di un mezzo del comune di Guidonia e della Polizia Locale di Guidonia e del Vicecomandante Salvatore Ungaro, a cui vanno i ringraziamenti di tutti i volontari impegnati sul campo e in particolare di Raoul Baccei, Presidente di NVG-Guidonia: “per la disponibilità e la prontezza operativa con cui ci ha supportato in questo e tante altri interventi”.

Dopo quasi sei ore di lavoro nel fango l’intervento non è ancora terminato e l’allerta resta alta: “siamo in allerta meteo arancione” – continua Baccei – “il continuo defluvio di acque anche da territori limitrofi potrebbe comportare l’innalzamento del livello nel canale” . (e.g.)