Volley Monterotondo, esordio agrodolce: sconfitto solo al tie break dalla Lazio – VIDEO

di Valerio De Benedetti

Un esordio agrodolce. La Serie B del Volley Team Monterotondo comincia con una sconfitta contro la S.S. Lazio Pallavolo 1951. Ma i ragazzi di Guglielmi escono a testa alta dalla gara, disputatasi al Palazzetto di Monterotondo e persa soltanto al tie break per 13-15. Una sfida combattuta, non scontata. Il Monterotondo darà filo da torcere a tutti in questa stagione, di certo non sarà la cenerentola del gruppo. Il primo punto del ritorno in Serie B lo realizza Manuele Martinoia, il capitano, il simbolo e la bandiera del club, da 17 anni con la stessa maglia. Una storia bellissima, appena iniziata e ancora tutta da scrivere.

IL TECNICO – “Siamo una neopromossa – ha dichiarato l’allenatore Savino Guglielmi a fine partita ai canali ufficiali della società – dobbiamo essere umili e continuare a lavorare. Sono comunque soddisfatto della prestazione. Questa prima partita, contro una squadra molto esperta come la Lazio, ci ha dimostrato che questo campionato ce lo siamo meritato. Peccato per il tie break perso e per il punto lasciato per strada, ma la nostra stagione inizia qui”.

IL TABELLINO

Volley Team Monterotondo – Lazio Pallavolo 2-3 (18-25, 25-20, 19-25, 25-23, 13-15)

Volley Team Monterotondo: Santi, Perez, Martinoia, Paolucci, Petri, Cornelio, Balducci, Pietrangeli, Tomei, Ricci, Bernabè, Hoxha. All. Guglielmi. Vice All. De Gattis

Lazio Pallavolo: Del Mastro, Valenti, Mestriner, Bianchi, Micocci, Massetani, Buongiorno, Fornaro, Spampinato, Cirino, Pietrobono, Recupito, Cirillo, Borraccino. All. Di Vanno

Arbitri: Luppi di Latina e Paris di Ferentino

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PARTITA