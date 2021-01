Città di Capena vicina all’impresa a Milano

Le Leprotte si portano in vantaggio nel finale di tempo e resistono per due terzi della gara sfiorando l’impresa vera e propria. Un’altra super gara delle Leprotte che avrebbero meritato come minimo il punto in terra milanese, per trentadue minuti le biancorosse tengono sotto scacco tatticamente la Kick Off. Fase difensiva da far vedere nelle scuole di calcio a 5 e ripartenze che avrebbero meritato anche più dell’unico gol segnato da Bea Martin. Monumentale la spagnola che è la giocatrice anima e cuore di questo Capena ormai lanciato verso i play off e che lotta da grande con le grandi. Un chiaro rigore negato su Fuhrmann all’ultimo minuto e qualche altra dubbia decisione degli arbitri sono l’unico neo di giornata.