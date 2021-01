Il Governo contro Pfizer

Inaccettabili secondo il Presidente del Consiglio Giuseppe Contei tagli alle consegne da parte di Pfizer. dalle parole ai fatti, oggi il governo si muoverà già contro l’Azienda farmaceutica su tre canali: una diffida per inadempimento e un esposto ai pm per potenziale danno alla salute, entrambi da presentare nel nostro paese, oltre ad una richiesta a nome del governo e delle Regioni al foro di Bruxelles per inadempimento. Da parte sua, l’azienda ha ribadito che “dalla prossima settimana la fornitura del vaccino da parte di Pfizer tornerà a regime e che dall’8 al 18 gennaio sono state inviate le fiale previste dal piano di ordinazione, poi c’è stata la riduzione a causa del riadattamento del sito produttivo belga di Puurs”.