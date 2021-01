Luigi Buttazzo, il ricordo dell’amico fraterno e dei calciatori del Villa Adriana: “Ci mancherai”

Di Valerio De Benedetti

Luigi Buttazzo se ne è andato così, all’improvviso, a soli 42 anni. Un infarto lo ha portato via la notte fra mercoledì e giovedì 21 gennaio, strappandolo all’affetto di sua moglie e due figlie piccole. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Villa Adriana, che si è stretta intorno alla famiglia e agli amici più cari.

Il ricordo dell’amico fraterno: “Aiutava sempre tutti. È un incubo sapere non ci sia più”

“Non ci dormo la notte, è un continuo pensarci anche al lavoro. L’ultima volta che l’avevo sentito era il giorno prima che se ne andasse. Ci dovevamo incontrare e vederci per stare un po’ insieme”. È così, con commozione e la voce distrutta dal dolore che Francesco Marricchi, amico di lunga data di Buttazzo, parla di Luigi.

I ragazzi del Villa Adriana gli dedicano una lettera: “Persone come te non si incontrano per caso. Ti vogliamo bene”

Un dolore condiviso anche dai giocatori del Villa Adriana Calcio, per il quale Luigi rappresentava un secondo padre ma soprattutto un amico e un confidente. Giuseppe Polito, Gianluca Falzerano, Gianluca Visconti e Flavio Bischi, hanno voluto scrivere una lettera per salutarlo.

