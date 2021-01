Monterotondo – Bross Parrucchieri si rifà il look

Giovedì 14 Gennaio BROSS PARRUCCHIERI, il primo salone bioetico d’Italia, si rinnova. Punto di riferimento dell’area di Monterotondo e del Nord-Est romano, il salone è specializzato nella ricerca dello “Stile Organico” che esprime attraverso l’ascolto delle esigenze e delle abitudini dei propri ospiti ed all’utilizzo di prodotti bio o a basso impatto sulle persone e sull’ambiente.

Dopo aver festeggiato 20 anni di successi, il salone, che si trova a Monterotondo Scalo in un appartamento al II piano di Via Salaria 108 A, si è messo un nuovo vestito. Il nuovo restyling ha visto il salone protagonista di una trasformazione dello stesso in un lounge moderno ed elegante. Un ambiente raffinato e luminoso dal carattere esclusivo che mantiene comunque un connotato piacevolmente ospitale e confidenziale.

Guidato dai fratelli “BROSS”, Federico e Daniele Moscaroli, si avvale di un team di persone specializzate ed appassionate che hanno lo scopo comune di dedicare alle proprie ospiti tutte le attenzioni possibili affinchè le stesse possano vivere nel lounge un’esperienza estremamente piacevole e appagante. In Italia un’alta percentuale di clientela abbandona il salone di riferimento a causa della mancanza di ascolto e, di conseguenza, del risultato realmente desiderato. “Ci occupiamo da 20 anni del look delle persone” – dichiara Federico – “che in quanto tali hanno la necessità di essere ascoltate e capite prima di affidarci un ornamento così importante come i loro capelli. Attraverso la nostra consulenza olistica, cerchiamo di aprire una relazione con i nostri ospiti per arrivare a capire in profondità i loro desideri e metterli in condizione di vivere un’esperienza dal parrucchiere in tutta sicurezza e serenità.”

“Il nostro posizionamento sul mercato non è casuale” – continua Daniele – “le persone hanno sempre poco tempo a disposizione e quello che decidono di spendere dal parrucchiere deve essere, oggi più che mai, di altissimo valore. Rispondiamo quindi a questo trend con coccole, garanzia di risultato e con la sicurezza espressa dall’altissimo standard dei prodotti utilizzati.”

Questo è solo il primo passo di un piano più ampio che prevede un progetto accademico per i giovani parrucchieri, un’ulteriore apertura e, ormai imminente, una linea esclusiva di prodotti personalizzati con elementi biologici certificati a marchio BROSS -Bioethical Hair Care. “Oggi” – spiegano Federico e Daniele – “affrontiamo questa nuova avventura forti della consapevolezza dettata dalle tantissime e dettagliate recensioni positive che riceviamo sul web e dalle innumerevoli interazioni sui nostri social, che ci confermano che non siamo solo parrucchieri, ma CREATORI DI EMOZIONI!”