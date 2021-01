Morlupo – Bando per il servizio civile

Aperto il bando per inviare la domanda per svolgere il servizio civile presso il Comune di Morlupo.

“Uno per tutti, tutti per uno”, progetto di Servizio Civile Universale del Comune di Morlupo promosso in collaborazione con OPES, offre la possibilità a 4 giovani di dedicare un anno della loro vita alla valorizzazione del patrimonio culturale di Morlupo. Il progetto ha infatti i seguenti obiettivi specifici: potenziare il sistema culturale in relazione all’Archivio Storico e al patrimonio librario comunale e incrementare le attività comunicative dedicate alla valorizzazione dei beni culturali del Comune. Presentare domanda, entro e non oltre le ore 14:00 del prossimo 15 febbraio, tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni di età. È possibile farlo a questo link