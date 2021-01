PALOMBARA SABINA – Ospedale, discarica abusiva nel parcheggio

Due cassonetti visibili e una montagna di rifiuti indifferenziati sotto alla quale potrebbe esserne sepolto un terzo. E’ la scena che si prospetta nel parcheggio della Casa della Salute di Palombara Sabina.

A denunciarla in una nota trasmessa sabato 23 gennaio al Direttore generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito è Dimitri Cecchinelli, Segretario territoriale della Cisl Fp. Nella nota il sindacalista evidenzia che si tratta dell’ennesima segnalazione per la presenza di numerosi sacchi di rifiuti “che non vengono raccolti da diversi mesi, esposti alle intemperie e presumibilmente in stato di decomposizione”.

Conseguenza: odore nauseabondo e disagi per pazienti e visitatori dell’ospedale e per i dipendenti che vi parcheggiano. “Ogni giorno – spiega Cecchinelli – affluiscono disabili, anziani, bambini e operatori sanitari. Inoltre accanto al parcheggio c’è la scuola, è impensabile che si sia venuta a creare questa situazione ad oggi non ancora risolta”.

“Si tratta di rifiuti indifferenziati – spiega il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi – e non possono essere ritirati dagli operatori della Diodoro, ditta appaltatrice del servizio, i quali tra l’altro non sono autorizzati ad entrare in un luogo privato come la Casa della Salute. Inoltre l’origine incerta dei rifiuti è un altro impedimento alla bonifica poiché potrebbero essere presenti anche rifiuti sanitari. Spetta alla Asl differenziare e bonificare l’area”.