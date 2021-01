Tivoli, Scotto Di Clemente: “Ci sono tanti motivi per dover riprendere…”

La Tivoli ha ripreso ormai da qualche settimana i propri allenamenti individuali con la squadra di Fabrizio Paris che è tornata a sudare sul campo. L’auspicio in casa amarantoblù è quello di poter ripartire e portare a termine una stagione in cui i tiburtini vorranno essere ancora protagonisti. A fare il punto della situazione è il capitano Daniele Scotto Di Clemente che, con estrema lucidità, fa capire come sia importante ripartire per se stesso e per la squadra: “Sì, indubbiamente mi auguro che ci facciano effettivamente ripartire e in questo senso sono anche abbastanza fiducioso. A livello personale ho comunque 35 anni e vuoi o non vuoi è sempre meno il tempo che mi resta per poter giocare ancora a certi livelli. Perciò spero di poter continuare la stagione e di dare una mano concreta a questa società. Come dissi anche in un’intervista precedente sono tornato qui con tantissimo entusiasmo e con obiettivi importanti da dover raggiungere. Inoltre poi inutile negarlo, non è il mio caso ma ci sono molti giocatori che di questo sport, anche in Eccellenza, ne fanno la principale fonte di guadagno. Quindi spero, anche in virtù di ciò, che la Lega faccia ripartire il campionato, non tralasciando poi anche il grande impegno che una società come la nostra sta mettendo, sia il club per farsi trovare pronto nell’eventuale ripartenza e lo stiamo vedendo con i profili selezionati per rinforzare la rosa, sia noi giocatori che ci alleniamo con costanza e più volte durante la settimana. Insomma, mi auguro di ripartire in fretta anche perché, come detto anche prima, abbiamo grandi obiettivi da raggiungere, o almeno da provare a centrare”.