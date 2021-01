Allerta neve, piccoli Comuni in difficoltà

La lettera

Buongiorno Presidente, buongiorno Ministri,

Vi scriviamo raccogliendo il disperato grido di aiuto che proviene dai piccoli comuni di montagna.

Sono molte le comunità di montagna che nei mesi precedenti e, in particolare, in queste settimane chiedono ad Anpci, in qualità di associazione che tutela e rappresenta i piccoli comuni d’Italia, di farsi portavoce della difficile situazione in cui versano.

A fronte, infatti, di ripetute e copiose nevicate, del tutto eccezionali rispetto agli ultimi anni, si trovano in forte difficoltà nella rimozione della neve per garantire la viabilità, la sicurezza, la protezione del territorio. Nel Veneto, l’ultima delle zone colpite, ma vale anche per i comuni montani del Piemonte, della Lombardia e del Trentino (e di altre aree d’Italia), i comuni per fare fronte all’emergenza hanno praticamente esaurito i fondi di bilancio stanziati. Questo perché non si verificava da tempo una simile incidenza di maltempo e perché le risorse dei comuni sono sempre molto centellinate.

Nonostante il grande impegno, che tutti noi ben conosciamo, degli amministratori comunali, della protezione Civile locale, dei vigili del fuoco, e di altri enti che vengono mobilitati per la neve, ora i Comuni si trovano in seria difficoltà. E vi possiamo assicurare che si tratta di un problema diffuso che riguarda molte realtà comunali.

Pertanto siamo qui a chiederVi di valutare per i Comuni interessati la possibilità di trasferimenti eccezionali per fare fronte a queste ulteriori spese. Trasferimenti che dovranno essere commisurati all’effettiva incidenza del maltempo e alle risorse che tale emergenza ha drenato dalle casse comunali.

In attesa di un Vostro riscontro nel merito della questione sottoposta, l’Anpci si rende disponibile per fornire tutte le informazioni necessarie rinnovando l’offerta di collaborazione per la tutela del territorio e dei piccoli comuni italiani.

Porgiamo cordiali saluti ed un augurio di buon lavoro nell’interesse del bene comune.