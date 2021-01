Città di Capena – Benvenuto: “A Pescara faremo la nostra partita”

Questa sera le Leprotte saranno di scena nel magnifico scenario del Pala Rigopiano di Pescara, storico Palasport teatro di tante partite importanti nel campionato maschile e femminile di calcio a 5. Dopo una straordinaria domenica a Milano le ragazze di Mister Chiesa prenderanno linfa vitale proprio dall’entusiasmo della buona prestazione in Lombardia, con la consapevolezza di avere ormai la strada in discesa soprattutto perché la salvezza è davvero a un passo come la qualificazione diretta alla Final Eight di Coppa Italia. Diretta sulla pagina Facebook PMGSPort Futsal dalle ore 21 di questa sera.

– Una grande gara quella di domenica a Milano un po’ di amarezza sul risultato sfumato, ma comunque siete soddisfatte?

“Siamo soddisfatte della prestazione certo, ma non del risultato e di come è maturato.

Abbiamo giocato esattamente come l’avevamo preparata, peccato non essere riuscite a tenere il risultato fino alla fine. Subire due gol in un minuto anche moralmente ci ha affossato, ma abbiamo comunque dimostrato di saper reagire e di voler riprendere il risultato, e questi, insieme al vantaggio tenuto così a lungo, sono segnali importanti.”

– Ve la state giocando con tutti nonostante come rosa non siete all’altezza delle grandi come fate a crederci sempre?

“In questo campionato ci sono squadre molto più attrezzate di noi, e al momento la nostra rosa è anche corta, ma stiamo cercando di fare di questo un punto di forza. Il resto lo fanno il lavoro, l’impegno e il sacrificio. Questo è un gruppo in cui nessuna di noi si risparmia mai! “

– Il vostro modo di giocare non cambia di fronte a nessun avversario, una identità vera e propria, è questa l’arma in più del Capena?

“Avere un’identità è fondamentale, soprattutto per una squadra che deve fare un certo tipo di campionato. È certamente su questo che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo già facendo con fiducia.”

– Un altro grande match questa volta con il Montesilvano ci credete?

“Giocare una partita come questa due giorni dopo la gara in trasferta con il Kick off non sarà facile, ma questo non dev’essere un alibi o una giustificazione per non dare il massimo. Dobbiamo recuperare ancora delle partite quindi sarà importante ricominciare a dare continuità alle prestazioni sul campo. Ma non abbiamo niente da perdere o da dimostrare, ce la giocheremo come abbiamo fatto finora con tutte.”