Comitato Cittadini Colle Fiorito: “Siamo circondati. Alla faccia del distanziamento sociale”

La segnalazione

Giungono questa mattina le segnalazioni del CCCF (Comitato Cittadini Colle Fiorito) con la volontà di evidenziare alcune discresie tra quello che dicono i vari DPCM in merito alla pandemia e quello che realmente accade i una zona di Guidonia a ridosso di plessi scolastici e supermercati; “oramai da settimana siamo circondati da un gruppo di nomadi (15 tra roulotte e camion vari) dove risiedono una 60inna di persone tra adulti e bambini che alla faccia del distanziamento sociale vivono in comunita senza mascherine o altra protezione che girano per il quartire e nei pressi del supermercato, il tutto senza norme igeniche.”. Il CCCF inoltre sostiene che negli ultimi giorni un altro gruppo di nomadi composto da circa 30 persone si è insediato. “Alla faccia del caffè distibuito dopo le 18:00 – concludono – “