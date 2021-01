“Giovani commercianti in difficoltà. A pagare, camerieri e commessi”.

Il messaggio di area PMI

“Prepariamoci a un anno difficile, molto di più rispetto a quando eravamo in piena pandemia. Nel settore del commercio resisterà chi ha più forze” . E’ quanto ha riferito Sergio Protopapa presidente di Area PMI, l’associazione che si occupa di imprese. “Esiste una situazione allarmante con molti negozi che, giorno dopo giorno, abbassano le saracinesche.

I ristori non sono sufficienti e chi deve sostenere pagameti di affitti e bollette non può che scegliere la strada della chiusura. Ci sono i giovani ,in primis, a perdere il posto di lavoro: tra commessi e camerieri la fascia verde subisce gli effetti della pandemia. E per molti ragazzi alle prime esperienze di lavoro, sia come dipendenti sia come titolari , è un momento difficilissimo. Molti locali, ristoranti e bar sono gestiti da ragazzi e da persone giovani che si trovano a dover affrontare spese di mutui e prestiti. Sono le categorie che vanno difese con incentivi concreti per non infrangere speranze a ambizioni”.