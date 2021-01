Guidonia – Scenario post apocalittico per due istituti

Lo scenario che alunni e genitori hanno “ammirato” negli istituti scolastici dedicati ad Ettore Majorana e Leonardo Pisano a Guidonia, è davvero post apocalittico. Degrado, erba alta, buche e persino una serie di banchi ammucchiati in un giardino del liceo intitolato al fisico misteriosamente scomparso. La scuola pure nel nord est come noto vive un momento davvero difficile fra DAD (didattica a distanza), proteste, malcontenti e continui rimandi nei confronti di un ritorno alla normalità presente negli altri stati già da molto tempo. Il nostro Paese è l’unico, in Europa, ad aver tenuto i ragazzi lontano dai banchi di scuola per troppi mesi. In ogni modo, è davvero sconfortante osservare un luogo di cultura dedito anche alla socializzazione trasformato in un set di The Walking Dead. Le istituzioni di qualsiasi livello, soprattutto nei confronti dei giovani, dovrebbero offrire sempre il meglio per una serie infinita di motivi. Ciò, purtroppo,non è affatto avvenuto. “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo” ha affermato Malala Yousaf-zai, attivista pakistana, durante il suo discorso alle Nazioni Unite. E’ una frase che è bene non dimenticare.