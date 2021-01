L’olio della Sabina in pole position al Concorso Nazionale Oleari

Al prestigioso Concorso Nazionale Oleario “Ramoscello d’Oro 2021” il Lazio ha meritatamente conquistato la leadership, con ventinove oli extravergini d’oliva di qualità. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” in collaborazione con ANDMI Associazione Direttori di Mercati all’Ingrosso e con il Comune di Celleno al quale hanno dato il patrocinio i Comuni di Chiusa Sclafani (PA); di Maser (TV); di Palombara Sabina (RM); di Bagnaria (PV); di Raiano (AQ). La premiazione, è in programma per giovedì 28 gennaio presso Comune di Celleno, vicino l’ex chiesa di San Carlo situata nell’antico borgo, davanti al Castello Orsini. E’ davvero nutrita la presenza dei comuni sabini con Palombara, Moricone e Castelnuovo. Quello laziale è un antichissimo olio extra vergine di oliva ottenuto con delle varietà di olive e il prodotto, naturalmente, risulta essere di elevata qualità. Nel colore giallo oro tipo dell’olio, che accompagna l’uomo fin dai tempi più lontani sono presenti la qualità, la passione e l’orgoglio dei produttori.

ELENCO PARTECIPANTI LAZIO

REGIONE PROVINCIA COMUNE AZIENDA CATEG. OLIO

Lazio Roma Palombara Sabina Domenici Rosanna E.V.O.

Palombara Sabina Domenici Rosanna Leccino

Palombara Sabina Domenici Rosanna Sabina D.O.P.

Palombara Sabina Bosi Alessandro E.V.O.

Palombara Sabina Bosi Alessandro Carboncella

Moricone F.lli Narducci s.r.l. Sabina D.O.P.

Moricone Quinzio Antonelli E.V.O.

Moricone Az. Agr. Alvaro Amici E.V.O.

Viterbo Viterbo Cepparotti M.T. E.V.O.

Viterbo Cepparotti M.T. E.V.O. Intenso

Viterbo Cepparotti M.T. Crognolo

Montefiascone Nicolai Alessandra BIO

Vetralla Emiliani G.Battista E.V.O.

Vetralla Boni Francesca E.V.O.

Vetralla Boni Francesca Caninese

Vetralla Acqua Fredda E.V.O.

Celleno Az. Agr. “La Selva” E.V.O.

Celleno Az. Agr. “La Selva” BIO

Celleno Az. Agr. “La Selva” Caninese

Celleno Az. Agr. “La Selva” Leccino

Celleno Az. Agr. “La Selva” Crognolo

Rieti Castelnuovo di Farfa Soc. Agr. “La Mola” Sabina D.O.P.

Castelnuovo di Farfa Soc. Agr. “La Mola” Sabina D.O.P. fruttato

Latina Maenza Bardani Ausilia Itrana

Maenza Az. Agr. Nonno Nicola Itrana

Maenza Az. Agr. Risi Serenella E.V.O.

Maenza Az. Agr. Nonno Nicola E.V.O.

Sonnino Frantoio Oleario Antonelli E.V.O.

Carpineto Romano Massicci Andreina Itrana