Società dei “Dottori di ricerca” segnala al Comune di Tivoli un bando che non valorizza il titolo 

Il Comune di Tivoli, ha recentemente ricevuto una lettera. Il mittente è la Società italiana dei dottori di ricerca, che segnala un’anomalia nella procedura di un concorso pubblico per il reclutamento di una figura dirigenziale. “Nello specifico—è riportato in una nota- l’ufficio REPORT Integrity e trasparency rileva tra i titoli valutabili non è stato previsto il dottorato di ricerca, sebbene fosse attribuito un punteggio ai master di I e II livello”. SIDRI, ha prontamente segnalato all’ufficio di competenza un probabile errore nella scrittura del bando. Sidri, rammentiamo, è una società italiana senza scopi di lucro. Il suo obiettivo è quello di promuovere il valore dei dottori di ricerca nei diversi percorsi professionali aiutando e supportando i diversi interlocutori a sviluppare una maggiore sensibilità e a porre una maggiore un’attenzione verso coloro che hanno conseguito questa importante formazione post-laurea.

Fernando Giacomo Isabella