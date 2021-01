Tivoli, in consiglio comunale rinvia la votazione sul Dup

Dopo dieci ore di discussione, seppur con un’interruzione mattutina per dei problemi al software che gestiva l’assise a cui i consiglieri hanno partecipato da remoto, lunedì sera il consiglio comunale di Tivoli è stato sospeso.

L’unico punto all’ordine del giorno era l’approvazione del Dup, il Documento unico di programmazione. Il testo in cui l’Amministrazione analizza l’andamento della città e traccia le linee per il futuro.

Dopo le 19 la seduta è stata sospesa e si dovrebbe tornare in aula lunedì prossimo, il primo febbraio. Oltre alla presentazione del documento erano stati discussi 5 emendamenti su 106 presentati dai vari gruppi consiliari.

Critiche sono arrivate da Lega ed Amore per Tivoli: “La maggioranza – commenta il consigliere comunale Andrea Napoleoni -, probabilmente in difficoltà per la tenuta dei numeri della maggioranza, ferma i lavori del Consiglio sul Documento Unico di Programmazione 2021-2023. La Lega ed Amore per Tivoli, anche grazie al contributo dei propri dirigenti, delle Associazioni, delle categorie produttive del territorio ha formulato 66 proposte migliorative del testo. Speriamo che la maggioranza scenda dal piedistallo e si decida a condividere le scelte e a ragionare nell’interesse della Città”