Mentana – Nella Biblioteca un’aula scientifica

In questi giorni è stata allestita un’aula scientifica, grazie agli esperimenti creati dall’ing. Giulio Pioli con materiali di riciclo in 20 anni di lavoro nelle scuole e che hanno trovato una collocazione stabile all’interno della biblioteca, grazie alla donazione che lo stesso ingegnere ha fatto al Comune di Mentana.

L’allestimento, curato dalla cooperativa Ricreazione in collaborazione con il Delegato del Sindaco Benedetti Emanuele Mieli, permetterà a tutti i visitatori, per esempio, di capire il moto dei pianeti, vedere come è fatto un atomo o qual è il funzionamento di una lampadina.

Questo grande patrimonio scientifico sarà a disposizione dei ragazzi delle scuole e dei cittadini che vorranno avvicinarsi alla scienza in modo divertente e intelligente.