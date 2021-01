MONTEROTONDO – Protezione civile in aiuto alle zone di Rieti allagate dal Turano

I danni causati dall’allagamento non sembrano essere pochi, anche se i dati sono ancora incerti. Quello che per ora si sa, è che non è stato possibile aiutare in maniera concreta tutti i proprietari dei locali allagati dato che è possibile che ci siano altri fenomeni di maltempo, che renderebbero quindi inutile gli interventi. Si attende dunque che la situazione si stabilizzi, nel frattempo la Protezione Civile di Monterotondo comunica che, in caso di necessità, una nuova squadra è pronta ad intervenire già a partire da domani mattina.