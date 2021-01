TIVOLI – Ciak si gira, arriva la troupe di “Cristian”

Si intitola “Cristian”, è una serie tv in sei puntate realizzata da Sky e Lucky Red destinata a sbancare gli ascolti con un cast stellare. Venerdì 29 gennaio nella zona del Duomo di Tivoli si terranno le riprese della fiction con Edoardo Pesce, Claudio Santamaria e Giordano De Plano. Dalle 7 a mezzanotte sarà vietata la sosta in piazza Domenico Tani, oltre che in via del Riserraglio e in via Roma. “Cristian” è un crime drama con elementi sovrannaturali e supereroistici scritta da Valerio Cillio, Enrico Audenino e Renato Sannio, è diretta da Stefano Lodovichi (produttore creativo) e Roberto “Saky” Cinardi.

Protagonista è Edoardo Pesce, già noto per la serie “Romanzo Criminale” e il film “Dogman”, nel ruolo di Cristian, un coatto della periferia romana, abituato a fare il lavoro sporco per conto di Lino un boss locale interpretato da Giordano De Plano (lo ricordate in “Squadra Antimafia”?) e per conto del quale “mena le mani” per riscuotere i debiti che i malcapitati hanno contratto.

Un giorno le mani di Cristian iniziano a far male e a sanguinare: sono delle stimmate, che prima gli impediscono di fare il suo lavoro di esattore, poi di salvare miracolosamente da un’overdose una tossiccodipendente del quartiere. I poteri di Christian attirano l’attenzione di Matteo, un postulatore del Vaticano interpretato da Claudio Santamaria, il “Dandy” nel film “Romanzo Criminale” e “Lo chiamavano Jeeg Robot”, solo per citarne alcuni. Nel cast anche Lina Sastri nel ruolo di Italia, la donna che ha cresciuto Cristian e Lino.