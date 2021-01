Tivoli – Concordato prefallimentare Asa Spa. Indetta conferenza stampa

È convocata per giovedì 4 febbraio alle 10 nella sala consiliare del palazzo comunale la conferenza stampa di Asa Tivoli spa e Comune di Tivoli, per illustrare nel dettaglio l’uscita dal piano settennale 2013-2020 del concordato prefallimentare per il rientro del debito, avvenuta nel novembre scorso.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per fare il punto di tutte le attività di Asa Tivoli spa, le azioni e i percorsi avviati in materia di raccolta differenziata e risanamento ambientale, servizio di pulizia dei luoghi pubblici e altro dal 2014 al 2020.