TIVOLI – La SEQUS contro le parole del sindaco Giuseppe Proietti

In particolare la frase che fa particolarmente discutere, pronunciata in occasione del consiglio comunale del 25 gennaio, è: “la tutela del territorio deve essere compatibile con le esigenze del territorio”. Parole che quindi sembrano mettere in secondo piano la salvaguardia dell’ambiente tiburtino in favore delle questioni economiche, almeno a detta della SEQUS, che replica attraverso un lungo comunicato pubblicato sui social: “è una posizione che rispettiamo ma non condividiamo, è lo specchio di una mentalità che ormai antiquata che vede sottomettere la natura […]. Ci possiamo solo augurare che la prospettiva del sindaco Proietti e di questa amministrazione cambi in favore di un progresso auspicato da più parti […].”