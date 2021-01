TIVOLI – Strisce blu, sosta gratis per le auto dei politici

Permessi di sosta gratuiti sulle strisce blu a consiglieri, assessori, dirigenti e dipendenti del comune di Tivoli: è questa la sintesi della delibera approvata venerdì 15 gennaio dalla giunta del Sindaco Giuseppe Proietti. Si tratta di un atto rivoluzionario rispetto alla delibera 383 del 2005, quando l’amministrazione dell’allora Sindaco Marco Vincenzi istituì le strisce blu nella “Superba”, un atto rivoluzionario dettato dalla “necessità -si legge nella delibera del 15 gennaio – di introdurre la possibilità di rilasciare permessi per le aree di sosta a pagamento senza custodia, cosiddetta “fascia blu”, sull’intero territorio cittadino”.

In realtà la necessità è emersa dal momento che nei mesi scorsi sono pervenute presso il Comando di Polizia Locale delle richieste di rilascio di permessi per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento “fascia blu” da parte degli stessi consiglieri, assessori comunali e dirigenti di settore del Comune di Tivoli, per esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Permessi gratuiti per parcheggiare sulle strisce blu i mezzi privati per comprovate esigenze connesse allo svolgimento del mandato, e di servizio nel caso dei dipendenti. (Em. Lan.)