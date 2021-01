Capena – Arriva il gas nelle zone periferiche

Gas nelle zone periferiche

A seguito di colloqui avviatisi nei mesi scorsi tra questa Amministrazione e la società Italgas Reti in materia di estensione della rete di distribuzione del metano sul territorio della nostra città ed in considerazione degli esiti degli studi di fattibilità eseguiti dai tecnici di Italgas Reti vi comunichiamo che a decorrere dalle prossime settimane di febbraio i residenti in Rosetole, Colle del fagiano, Scoranello e Mola Saracena potranno avviare ad Italgas le rispettive richieste di allaccio alla rete di distribuzione metano.

Per quanto riguarda i residenti di Selvotta e via Monte Cecchitto si dovrà invece attendere che i tecnici di Italgas concludano il lavoro di verifica flussometrica delle condutture da cui far derivare la rete di distribuzione.