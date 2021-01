Fiano Romano – Gli alunni delle medie si esibiscono nel Concerto per non dimenticare

Per la giornata della memoria, gli alunni e le alunne del corso di Fisarmonica delle classi IID, IIID e IIIG dell’IC Fiano Romano hanno realizzato un video esibendosi nel “Concerto per non dimenticare”.

Il progetto del professor Carlo Ginobi vuole ripercorrere la triste storia dell’Olocausto attraverso racconti, immagini ed esecuzioni di brani di musica Klezmer.

Il Concerto è un omaggio ad Ilse Weber, ebrea ceca era di lingua tedesca, musicista e autrice di poesie e fiabe. Nel 1942, Ilse, il marito e il figlio piccolo furono deportati a Theresienstadt, “il ghetto modello” da cui partivano i trasporti per Auschwitz. Qui Ilse fece l’infermiera nell’ospedale dei bambini, creando per loro e per gli altri prigionieri poesie e canzoni, suonando per loro il liuto e la chitarra. Madre e figlio trovarono la morte nelle camere a gas.