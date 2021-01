Fonte Nuova. Sale sulla “strada di ghiaccio” 

Dopo il disagio subito dagli automobilisti costretti a camminare sulle lastre di ghiaccio per poi tornare dietro, a Fonte Nuova (via delle Molette) la strada – questa mattina – è stata ricoperta dal sale. Ovviamente, viaggiare in presenza di ghiaccio è davvero difficile e soprattutto molto pericoloso. Ma prendendo le giuste precauzioni e guidando giudiziosamente si possono eludere sgraditi inconvenienti. Generalmente sulle strade vengono adoperati due tipi di sale: il cloruro di sodio e il cloruro di calcio. Il primo è il comune sale da cucina, che viene sparso sulle strade ancora sgombre a scopo preventivo. L’altro invece viene sciolto e utilizzato dove la neve e il ghiaccio sono già presenti e non può essere usato a scopo precauzionale, perché formerebbe una patina molto scivolosa.