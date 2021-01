Lo sviluppo di Fiano Romano passa anche per la Cultura

Le pagine di Tiburno dedicate a Fiano Romano iniziano questa settimana una ricognizione sui temi che saranno oggetto della campagna elettorale, a partire dalla cultura.

A Fiano Romano esistono 16 associzioni culturali e sportive attualmente attive, e l’Assessore Eleno Mattei ne ricorda alcune attraverso le manifestazioni storiche da loro organizzate come BorgoFestival, che si è svolto anche nel 2020, Borgorock e Cavalli sotto la torre, che sono anche i principali beneficiari dei fondi messi a disposizione dal bando comunale annuale, teso a sostenere la cultura locale.

Tra i soggetti che dispensano iniziative culturali sul territorio, come il direttore artistico Ercole Ammiraglia e Giovanna Canzano, Presidente dell’Associazione Cultura in Cammino, abbiamo anche sollecitato commenti sulle istanze correnti. Prima tra tutte, la necessità di realizzare un teatro pubblico, cui sono seguiti suggerimenti di iniziative possibili e nomi di coloro che potrebbero un domani ricoprire la carica di Assessore alla Cultura.