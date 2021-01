Iniziati i lavori nel piazzale del plesso scolastico Manlio Battistini, che consistono nell’ estirpazione di n°2 ceppi di pini marittimi, nella pavimentazione dell’area adibita a gioco in gomma colata antitrauma, della recinzione in pvc colorato con cancelletto pedonale perimetrale per bambini, ed il ripristino della pavimentazione mancante nel piazzale. Inoltre acquistati 2 banchi circolari e 24 seggioline per i bambini dell’infanzia.