Sciame sismico, l’aggiornamento del Sindaco Fiorenzo De Simone

Secondo quanto emerso dal colloquio avuto dal Sindaco di Mandela Claudio Pettinelli con il Dott. Antonio Colombi dell’Agenzia di Protezione Civile del Lazio, nelle sequenze sismiche di grande o piccola entità, in assenza di variazioni significative alla frequenza e alla magnitudo, non è possibile stabilire la durata e l’evoluzione dell’evento; che fino a questo momento sembrerebbe confermare un “comportamento” definito “normale”.

Ciò nonostante, la Regione Lazio, in costante contatto con l’INGV e con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha confermato di voler continuare a monitorare la situazione e si è detta pronta ad ogni evenienza; che attualmente sembrerebbe “non sussistere”. Nel ribadire che non sono stati registrati danni a persone o a cose dipesi dalle ultime scosse, l’Amministrazione Comunale, salvo sorprese nelle prossime ore, comunica che tutte le scuole presenti sul territorio saranno regolarmente aperte. Fino a questo momento non risultano al Comune richieste o disposizioni diverse da parte della Direzione Scolastica.