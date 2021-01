Capena – Albo Avvocati

L’avviso per l’albo avvocati

In data 25.01.2021 e’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, iscritti all’albo professionale degli avvocati ed esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili dinanzi a tutte le magistrature per l’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e la difesa giudiziale, l’assistenza legale stragiudiziale e la consulenza legale dell’ente.

L’avviso, lo schema di domanda e gli altri documenti allegati sono scaricabili nella sezione “amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”.

i professionisti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta di iscrizione all’elenco degli avvocati per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.comunedicapena@legalmail.it entro e non oltre il 15 febbraio 2021. I professionisti già inseriti nell’elenco vigente approvato con ddt reg. gen.le n. 119/8/2018 non hanno necessità di proporre una nuova istanza se non in caso di variazione dei requisiti già dichiarati ovvero di richiesta di eventuale cancellazione