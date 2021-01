COVID-19, Subiaco: stabili i contagi. Il Sindaco “Serve ancora prudenza e accortezza”

Nelle ultime 72 ore si registrano a Subiaco 2 nuovi casi positivi e 2 guariti, mantenendo a 8 il numero dei contagiati al COVID-19.

La ASL Roma 5 comunica le modalità per accedere ai vaccini, per la fascia over 80, sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/. Esteso il servizio della navetta ospedaliera dell’Ospedale “Angelucci” sino alle ore 24.00.

“Il dato di nuovi contagiati, seppur contenuti, comunque significa che la circolazione del virus ancora non si è interrotta. Pertanto bisogna continuare ad adoperare ogni accortezza.” Dichiara il Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia.

Il sistema di tracciamento locale, contattando lo 0774 816203 o info@comunesubiaco.com in caso di positività o guarigione dal virus, ha permesso e continuerà a garantire un potente strumento a vantaggio dei servizi essenziali utili alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Permangono attivi i sistemi di screening drive-in sul territorio di Subiaco. Maggiori informazioni su https://bit.ly/3cn3xp9