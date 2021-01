Frane, lavori nelle strade del nord-est

Iniziano i lavori nel nord est

In conseguenza delle frane che si sono verificate sulle strade provinciali nel territorio dei Comuni di Cineto Romano e Vicovaro, che ne hanno provocato la chiusura, la Città metropolitana è intervenuta con urgenza per ripristinare la viabilità. Le vie di accesso ai Comuni erano praticamente interdette e grazie al tempestivo lavoro si è riusciti a risolvere la situazione in condizioni di sicurezza, riaprendo parzialmente le due strade.

Ad Albano Laziale sulla strada provinciale Tenutella è stata eliminata la strettoia al km 1+600 che limitava il passaggio delle vetture.

Infine sono iniziati i lavori sulla S.P. 33/b Marcellina Braccio per la realizzazione della rotatoria e asfaltato il tratto più ammalorato della Sp sant’Apollaria in territorio di Zagarolo.