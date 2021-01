Guidonia – “Il rispetto dei parcheggi riservati ai disabili è questione di civiltà”

Il richiamo del consigliere Ammaturo di FdI

“Nella popolosa frazione di Setteville di Guidonia nella centrale via Leopardi all’inizio dell’anno è stato steso per lavori ai cavi sotterrati un velo di asfalto che ha ricoperto anche le strisce gialle che demarcavano tre stalli per disabili. Oltre, conferma il consigliere Giovanna Ammaturo di FdI , “ sono stati divelte due paline verticali e dalla terza da tempo è stato asportato il cartello specifico che segnalava il parcheggio dedicato. L’arteria commerciale a senso unico con possibilità di fermarsi su entrambi i lati, impedisce anche la semplice sosta e costringe i disabili a faticose peregrinazioni. In particolare ad una coppia entrambi invalidi con l’anziana madre costretta a gravose e difficoltose deambulazioni per diuturne ospedalizzazioni.

Quantunque siano conosciuti c’è chi profittando sulla mancanza della segnaletica verticale ed adesso anche la scomparsa delle strisce parcheggia la propria auto forte della conoscenza di leggi scritte. A nulla sono valse le email al Comune e l’avviso ad una coppia di Vigili Urbani. Ho interessato il Sindaco per l’immediato ripristino degli stalli per l’Art. 38 del CdS che obbliga l’Ente proprietario della strada di mantenere in perfetta efficienza le strisce e la segnaletica per la sosta riservata che debbono essere sostituiti o reintegrati anche quando siano parzialmente inefficienti. Come al solito si attende che siano i cittadini a reclamare i diritti fondamentali , continua l’Ammaturo, mentre l’Istituzione comunale resta sorda, non vede e non sente. “