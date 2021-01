Monterotondo – Liceo “Catullo” 30 aule e una palestra leggera

I lavori del Catullo

E’ stata aggiudicata la gara per la realizzazione di una struttura leggera per l’ampliamento degli spazi al Liceo “Catullo” di Monterotondo. Saranno realizzate 30 aule che andranno ad implementare quelle esistenti e una palestra con struttura in legno lamellare. Questo progetto di edilizia scolastica leggera è il sistema più veloce per garantire, non solo in questo momento di emergenza sanitaria, di avere più spazi didattici e senza attendere tempi lunghi di realizzazione. Per il prossimo anno scolastico sia le aule sia la nuova palestra saranno a disposizione degli studenti e del personale scolastico. E’ stato un impegno, preso insieme alla Sindaca della Città metropolitana Virginia Raggi, con gli studenti, la Dirigente scolastica e tutto il personale e siamo orgogliose di averlo portato a compimento”.