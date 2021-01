SPORT – Pallavolo e pallacanestro: il punto sulla ripartenza

A fronte di un movimento calcistico che sembra essere rimasto paralizzato a causa della pandemia da Covid-19, gli altri due sport di squadra di punta nel Lazio, pallavolo e pallacanestro, sembrano invece intraprendere una strada che vedrà tornare in campo tanti tesserati, anche se non la maggior parte. Per quanto riguarda lo sport con la palla a spicchi infatti, è stato esteso il campo delle categorie di interesse nazionale: nel maschile, oltre alla Serie A, A2 e B, torneranno in campo anche la Serie C Gold e Silver; nel femminile invece torneranno sul parquet le società di Serie B. Ritorno in campo previsto anche per le squadre giovanili che disputano un campionato regionale con fase finale nazionale.

Per quello che concerne la pallavolo, sembra essere già stata delineata la linea della ripresa: a partire dallo scorso sabato sono tornate in campo le società di Serie B Maschile (con l’esordio, tra i tanti, anche del Monterotondo), e di B1 e B2 Femminile. È previsto inoltre a partire dal 13 febbraio l’inizio dei campionati di Serie C Maschile e Femminile, ossia della massima categoria gestita dagli enti regionali. Ancora nessuna novità sul fronte delle giovanili.

In generale, rimangono ferme per questa stagione tutte le categorie gestite dagli enti provinciali, sia a livello dilettantistico, che giovanile